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РПЛ

Сегодня, 11:47

Черевченко заявил, что есть предложение о работе от азиатской сборной

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Локомотива», «Балтики», тульского «Арсенала» и «Химок» Игорь Черевченко сообщил, что ему предложили возглавить азиатскую сборную посредственного уровня. Он также отметил, что был интерес двух клубов РПЛ.

«Есть предложение от одной азиатской сборной — мне уже позвонили, и ее представители хотят со мной встретиться. Сразу скажу, что это не сборная из СНГ, а команда среднего и даже ниже среднего уровня. Надо хорошо подумать, ведь есть сомнения: экзотическая страна и лететь довольно далеко. Сейчас у меня на первом месте — вернуться работать в Россию, в РПЛ», — цитирует Черевченко Sport24.

Последним клубом специалиста был таджикский «Истиклол», который он покинул в декабре по истечении срока контракта.

Источник: https://sport24.ru/football/news-610119-cherevchenko-yest-predlozheniye-ot-aziatskoy-sbornoy-eto-komanda-nizhe-srednego-urovnya-ekzoticheskaya-strana
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