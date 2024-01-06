Черевченко заявил, что есть предложение о работе от азиатской сборной

Бывший главный тренер «Локомотива», «Балтики», тульского «Арсенала» и «Химок» Игорь Черевченко сообщил, что ему предложили возглавить азиатскую сборную посредственного уровня. Он также отметил, что был интерес двух клубов РПЛ.

«Есть предложение от одной азиатской сборной — мне уже позвонили, и ее представители хотят со мной встретиться. Сразу скажу, что это не сборная из СНГ, а команда среднего и даже ниже среднего уровня. Надо хорошо подумать, ведь есть сомнения: экзотическая страна и лететь довольно далеко. Сейчас у меня на первом месте — вернуться работать в Россию, в РПЛ», — цитирует Черевченко Sport24.

Последним клубом специалиста был таджикский «Истиклол», который он покинул в декабре по истечении срока контракта.