Черкасов — о «Зените»: «Выигрывать чемпионат, имея безразмерный мешок для выдачи премиальных, можно и десять раз»

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов высказался о победе петербуржцев в чемпионате России.

«У меня примерно такая же реакция на победу «Зенита», как у всех. Я считаю, что достижения в футболе на длинном периоде — это всегда функции бюджетов, хотим мы этого или нет. Последний опыт выступлений «Зенита» в еврокубках был довольно печальный, даже при Семаке. Выигрывать чемпионат, имея более качественный состав, более длинную скамейку и безразмерный мешок для выдачи премиальных, можно и пять, шесть, десять раз. Почему нет? В условиях изоляции это все не очень показательно», — приводит «РБ Спорт» слова Черкасова.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.