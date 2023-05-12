Черкасов сравнил Семака с Петржелой

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов сравнил нынешнего главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака с Властимилом Петржелой.

«Я с Семаком никогда не работал, сложно их сравнивать. Можно вспомнить знаменитую фразу Властимила, которую он произнес, когда работал у нас: «Зенит» никогда не станет чемпионом». Тогда подразумевалось, что за чемпионство в России все платят. Помните присказки «Гинер все купил» и прочие? А боссы «Зенита» как бы этого не делали. Не «заносили». Не договаривались с судьями. Вот весь смысл его высказывания на тот момент. У Петржелы была вот эта манера находить причины неудач не в себе. Иногда он их удачно находил, иногда нет. У Семака в публичном пространстве я такого не вижу. Он как человек, игравший в футбол на высоком уровне, все-таки боец. Их нельзя сравнивать. Разные эпохи. Задачу выиграть чемпионат мы двадцать лет назад не ставили. Сегодняшний «Зенит» не имеет права ставить другие задачи", — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».

Властимил Петржела произнес фразу «Зенит» никогда не станет чемпионом" весной 2005 года после матча чемпионата России с «Локомотивом» (1:1). Под руководством чеха сине-бело-голубые впервые завоевали серебряные медали чемпионата России.

«Зенит» 7 мая досрочно стал победителем РПЛ, обыграв в Санкт-Петербурге московский «Спартак» в матче 26-го тура. Вручение кубка и медалей сине-бело-голубым пройдет 13 мая после матча против «Краснодара».