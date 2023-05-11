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Сегодня, 13:59

Черкасов: «Миллер имеет право устроить чествования, когда посчитает нужным. Он много делал для «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов рассказал, как он отнесся к тому, что петербургский клуб попросил провести церемонию награждения по поводу завоевания чемпионского титула после матча с «Краснодаром», а не после игры со «Спартаком».

«Это дело «Зенита», его руководства, акционеров. Какая кому разница? Другое дело, что если причина та, какую вы назвали, то я перенес бы празднования на последний домашний матч сезона. Тогда народ меньше судачил бы: вот, дескать, барин, вы же употребили это слово. На мой взгляд, барин не барин, начальник имеет право устроить чествования, когда посчитает нужным и участвовать в них как человек, который много делал для этого клуба и продолжает делать», — приводит «РБ Спорт» слова Черкасова.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.

Матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках 27-го тура РПЛ пройдет 13 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-cherkasov-barin-ne-barin-no-miller-imeet-pravo-uchastvovat-v-nagrazhdenii-kak-chelovek-mnogo-sdelavshij-dlya-zenita/
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