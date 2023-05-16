Черкасов заявил, что ВАР не является панацеей от несправедливых решений

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов оценил судейство в российском футболе.

«Всегда, когда возникают разговоры про наше судейство, у меня возникает вопрос: а где судят не странно? На чемпионате мира, может быть, не странно судили? Тоже странно. Или что, ВАР, на ваш взгляд — это панацея? У меня, например, большие вопросы по судейству полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Хотя на таком уровне, наверное, вопросов по судейству быть не должно. ВАР сделал судейство лучше, а футбол справедливее? Нет. Скажем так, особой беды он не принес. Но это все равно инструмент — лопата в руках человека. Раньше человек копал лопатой, а теперь он копает экскаватором, давайте такую аналогию проведем. Только, в какую сторону копать, ни лопата, ни экскаватор не решают. ВАР еще немножко «заземляет» ностальгию. Марадона сегодня, наверное, не стал бы легендой, если бы забил гол рукой в матче чемпионата мира. ВАР заметил бы эту руку. Случаев и спорных эпизодов, связанных с этим новшеством, много. И они еще будут. Надо понять, что история под названием «видеоповторы» есть, к ней надо приспосабливаться, ее надо осваивать. Пенять на ВАР на как причину неудач в футболе уж точно не стоит», — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».