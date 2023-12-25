Черкасов заявил, что «Зениту» пора задуматься о смене тренера

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов поделился мнением о том, почему клуб из Санкт-Петербурга завершил первую часть сезона не на первом месте.

«Почему «Зенит» не на первом месте? Только на бюджете, без особого желания и рвения игроков, выигрывать невозможно. Понятно, что «Зенит» и в этом чемпионате должен побеждать, несмотря на потерю Малкома. Есть Малком в команде или нет — не принципиально. Но с таким отношением... Я с большим уважением отношусь к Сергею Богдановичу Семаку и к тому, что он сделал для команды, но считаю, что «Зениту» надо думать о корректировке в тренерском штабе. Особенно если замаячит перспектива играть в еврокубках. Сейчас ее нет, но все же. Существует какая-то усталость не только ментально», — приводит «РБ Спорт» слова Черкасова.

«Зенит» в 18 турах РПЛ набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. На первой строчке находится «Краснодар» (38).