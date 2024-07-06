Черников и Комличенко сцепились в партере в концовке матча «Краснодар» — «Ростов»

«Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в товарищеском матче на предсезонных сборах со счетом 3:2.

В концовке контрольного поединка между полузащитником «быков» Александром Черниковым и нападающим дончан Николаем Комличенко произошел конфликт. В результате оба игрока оказались на земле. 29-летний форвард желто-синих оказался в более удобном положении и держал своего оппонента.

Футболистов пришлось разнимать представителям двух играющих команд.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» впервые в своей истории стал обладателем серебряных медалей чемпионата России. «Ростов» расположился на седьмом месте в таблице.