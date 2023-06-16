Черников оценил сезон «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о сезоне в исполнении своей команды.

«Начало чемпионата провалили, по весне начали исправлять положение. Вторую часть сезона мы провели хорошо, понимаем, что можем еще лучше. Будем работать. Что касается Кубка, то очень обидно пройти такой путь и в конце проиграть. Мы были близки к тому, чтобы взять свой первый трофей», — цитирует Черникова «РБ Спорт».

«Краснодар» финишировал на шестом месте в турнирной таблице РПЛ в прошедшем сезоне. Кроме того, команда Владимира Ивича дошла до суперфинала FONBET Кубка России, в котором уступила ЦСКА (1:1, пенальти 5:6).