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Сегодня, 20:30

Черников отправится на первый сбор «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников отправится на первый сбор команды в Дубае, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Черников находится в списке игроков, которые поедут на сборы, однако с большой долей вероятности он будет тренироваться отдельно.

22-летний футболист получил повреждение 3 сентября в матче восьмого тура РПЛ против «Сочи» (2:0). Он неудачно подвернул ногу. В начале декабря полузащитник «быков» перенес вторую операцию после травмы.

Черников выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб семь матчей и не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chernikov-otpravitsya-na-pervy-j-sbor-krasnodara/
Александр Черников
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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