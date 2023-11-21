Черников признался, что улыбнулся, прочитав высказывание Миллера про отскочившего быка

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал «СЭ», как отреагировал на фразу председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

После матча Миллер заявил: «Лев прыгнул, Бык отскочил».

«Я прочитал и улыбнулся. У каждого свое мнение, каждый может высказываться. Вообще никак не воспринял», — сказал Черников «СЭ».

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».