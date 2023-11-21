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РПЛ

Сегодня, 09:00

Черников признался, что улыбнулся, прочитав высказывание Миллера про отскочившего быка

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Черников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал «СЭ», как отреагировал на фразу председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

После матча Миллер заявил: «Лев прыгнул, Бык отскочил».

«Я прочитал и улыбнулся. У каждого свое мнение, каждый может высказываться. Вообще никак не воспринял», — сказал Черников «СЭ».

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».

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