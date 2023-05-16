Черников рассказал, как воспринял возвращение легионеров «Краснодара» после приостановки контрактов

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался о решении легионеров команды вернуться после приостановки контрактов.

«Мы знали, что пройдет время и они вернутся. Была такая накаленная ситуация. Это их решение, никто их не судит. С ними же не разрывали контракты. Они уехали, но вернулись. Они часть нашей команды. Думаю, плохое позади», — сказал Черников в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 27 туров «Краснодар» с 43 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.