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Черников считает матч с «Зенитом» лучшим для «Краснодара» в этом сезоне

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил матч с «Зенитом» в 10-м туре чемпионата России (2:0).

«Положительно оцениваю игру, подарили нашим болельщикам победу. Борьба за чемпионство будет до последнего тура. Мы сейчас не думаем о том, что будет через два-три матча, настраиваемся на каждую игру. Лучшая ли это игра «Краснодара» в этом сезоне? После 10 туров, которые прошли, учитывая [статус] соперника, скажу, что да», — приводит ТАСС слова Черникова.

«Краснодар» набрал 24 очка и вышел на первое место в РПЛ. «Зенит» с 23 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

Источник: ТАСС
Александр Черников
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар

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