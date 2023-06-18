Черников: «В России хочу играть только за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, что в чемпионате России намерен играть только за свою родную команду.

«Переход в другой клуб РПЛ? Это исключено, вообще не вариант. В России хочу играть только за один клуб — «Краснодар», — приводит «РБ Спорт» слова Черникова.

Черников является воспитанником академии «Краснодара». В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 13 матчей за «быков» в РПЛ и отметился 1 голевой передачей.

«Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 48 очков.