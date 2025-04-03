Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

3 апреля, 11:08

Черников: «Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который играет в еврокубках»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, в какой европейский клуб он готов перейти.

«Я счастлив, что подписал контракт с родным клубом, стараюсь прогрессировать. Но если придет хорошее предложение из Европы, конечно, рассмотрю. Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который борется за высокие места и играет в еврокубках. Важна и позиция тренера, насколько он на меня рассчитывает», — цитирует Черникова Sport24.

Также футболист добавил, что готов пойти на понижение в зарплате ради перехода в команду, которая выступает в еврокубках.

В этом сезоне на счету 25-летнего хавбека 28 матчей за «Краснодар», в которых он отметился забил 2 голами и 2 результативными передачами.

Текущий контракт Черникова с «быками» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 6 миллионов евро.

Источник: Sport24
4
Александр Черников
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя