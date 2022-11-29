«Черноморец» и «Динамо» заключили соглашение о сотрудничестве

Московское «Динамо» и новороссийский «Черноморец» заключили соглашение о сотрудничестве в области детского, молодежного и профессионального футбола.

Пресс-служба московской команды сообщает, что договор подразумевает совместную работу в различных направлениях: организация учебно-тренировочного процесса тренерами детских, молодежных и профессиональных команд, работа медицинского департамента в области диагностики, лечения, восстановления и реабилитации, питание профессиональных команд, работа по вопросам маркетинга и коммерческой деятельности, обеспечение общественного порядка и безопасности во время проведения соревновательного и учебно-тренировочного процесса.

Соглашение подписали генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко.

«Динамо» занимает 4-е место в таблице МИР РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах. «Черноморец» — лидер первой подгруппы Второй Лиги.