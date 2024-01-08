«Черноморец» может арендовать у «Спартака» Зорина

«Черноморец» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в московском клубе готовы рассмотреть варианты с арендой 19-летнего футболиста.

В первой части сезона-2023/24 Зорин выступал за «Динамо» из Минска на правах аренды. Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 туров. «Черноморец» располагается на последнем месте в Мелбет-Первой лиге с 18 очками за 20 матчей.