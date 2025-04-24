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Сегодня, 11:31

«Черноморец» пока не получил согласие от «Краснодара» и «Сочи» на использование стадиона

Сергей Ярошенко
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«Черноморец» пока не получил согласие от «Сочи» и «Краснодара» о предоставлении домашнего стадиона для выхода в РПЛ, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника знакомого с ситуацией.

По информации источника, на данный момент клуб рассматривает реконструкцию старого стадиона или строительство нового, но это займет продолжительное время. Для соответствия требованиям РПЛ команде необходимо проводить матчи на другой арене в Краснодарском крае. Отмечается, что это единственная преграда для новороссийского клуба к получению лицензии для игры в РПЛ в следующем сезоне.

После 29 туров «Черноморец» занимает 3 место в турнирной таблице первой лиги с 51 очком.

Источник: Чемпионат
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
ФК Черноморец (Новороссийск)
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