Чернов, Дуарте и Зобнин не приехали со «Спартаком» на матч против «Факела»

Защитники Никита Чернов и Алексис Дуарте, а также полузащитник Роман Зобнин не приехали со «Спартаком» на матч 5-го тура РПЛ против «Факела».

Помимо них, на игру не приехал нападающий красно-белых Александр Соболев, ранее отстраненный от тренировок с основным составом москвичей.

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет в воскресенье, 18 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало встречи — в 17.30 (мск).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 7 очками. «Факел» идет на последней, 16-й строчке с 1 очком.