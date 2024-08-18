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Сегодня, 16:07

Чернов, Дуарте и Зобнин не приехали со «Спартаком» на матч против «Факела»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексис Дуарте.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитники Никита Чернов и Алексис Дуарте, а также полузащитник Роман Зобнин не приехали со «Спартаком» на матч 5-го тура РПЛ против «Факела».

Помимо них, на игру не приехал нападающий красно-белых Александр Соболев, ранее отстраненный от тренировок с основным составом москвичей.

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет в воскресенье, 18 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало встречи — в 17.30 (мск).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 7 очками. «Факел» идет на последней, 16-й строчке с 1 очком.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Факел

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