Чернов хочет, чтобы Абаскаль остался в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, в чем команда прибавила при Гильермо Абаскале, и ответил на вопрос о том, хотел бы он, чтобы главный тренер продолжил работу во второй части сезона-2023/24 в РПЛ.

«Безусловно, хотели бы, чтобы Абаскаль остался. Он хороший тренер, мы хорошо выполняем его требования. Может быть, где-то не получается, но мы стараемся и постоянно играем в такой футбол, который подразумевает под собой доминацию. Хотим продолжать играть от себя, ни под кого не подстраиваться. Команда с Абаскалем стала чувствовать себя увереннее? Отрезками да, отрезками — нет. Спады тоже бывают, нужно это внутри как-то переламывать. Почему Абаскаля так критикуют? Не хочется говорить о посторонних людях. У нас, вроде, все нормально. Мы хотим набрать как можно больше очков. Если выиграем все оставшиеся игры, я буду максимально доволен», — приводит слова Чернова Metaratings.ru.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.