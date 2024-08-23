Чернов и Зобнин поехали со «Спартаком» в Санкт-Петербург

Защитник Никита Чернов и полузащитник Роман Зобнин отправились со «Спартаком» в Санкт-Петербург на выездной матч 6-го тура РПЛ против «Зенита».

Чернов пропустил три последних встречи команды из-за травмы, последний раз он выходил на поле 5 августа в игре 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0). Зобнин также пропустил несколько матчей по причине повреждения, последний раз появивишись в составе во встрече 2-го тура с «Химками» (3:1).

Ранее стало известно, что у хозяев не смогут сыграть Максим Глушенков, Вендел и Педро.

После 5 туров петербургский клуб с 13 очками занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые с 10 очками — на 4-й строчке.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.