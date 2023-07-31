Чернов: «Медина и Бонгонда прикольные ребята, активные»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о том, как общается с новичками команды Хесусом Мединой и Тео Бонгонда.

«В целом неплохо общаемся. Они прикольные ребята, активные. Не сидят где-то там в стороне — постоянно общаются, поэтому никаких проблем нет и не должно быть в дальнейшем. Понятно, что им может быть тяжело, поскольку они живут и играют в условиях новой культуры, нового футбола, который в России более силовой по сравнению с тем, в который ребята играли. Поэтому привыкают. Думаю, что в следующих играх все будет намного лучше», — приводит слова Чернова «Известия».

25-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля за 6 миллионов евро. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

В июле «Спартак» подписал Бонгонду из «Кадиса». В активе 27-летнего конголезца 1 гол и 1 результативная передача в двух матчах за красно-белых.