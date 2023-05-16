Чернов не знает, где начнет новый сезон

Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился мнением о своем будущем.

«Мое будущее? Новостей пока нет. Не знаю, где начну новый сезон. Сейчас нужно завершить сезон, а потом уже думать о будущем. Сейчас мой фокус на оставшихся играх «Ростова», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Арендное соглашение 30-летнего Чернова с «Ростовом» рассчитано до конца текущего сезона, после чего он должен будет вернуться в «Краснодар».

В нынешнем сезоне Евгений Чернов провел 27 матчей в составе «Ростова» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.