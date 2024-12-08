Чернов — о победной серии «Спартака»: «Одержали пару побед, потом пошла уверенность»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победную серию команды перед зимней паузой в РПЛ.

«С чем связана победная серия Спартака? Одержали пару побед, потом пошла какая-то уверенность. Все игры, которые мы играли, мы провели с большим запасом. Ещё и половину не забили того, чего могли», — цитирует Чернова Metaratings.

7 декабря «Спартак» дома разгромил «Пари НН» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ. Победа стала для красно-белых шестой подряд в чемпионате России.

Команда Деяна Станковича с 37 очками ушла на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице. «Спартак» на два очка отстает от «Краснодара» и «Зенита».