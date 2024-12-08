Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

8 декабря, 23:59

Чернов — о победной серии «Спартака»: «Одержали пару побед, потом пошла уверенность»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победную серию команды перед зимней паузой в РПЛ.

«С чем связана победная серия Спартака? Одержали пару побед, потом пошла какая-то уверенность. Все игры, которые мы играли, мы провели с большим запасом. Ещё и половину не забили того, чего могли», — цитирует Чернова Metaratings.

7 декабря «Спартак» дома разгромил «Пари НН» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ. Победа стала для красно-белых шестой подряд в чемпионате России.

Команда Деяна Станковича с 37 очками ушла на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице. «Спартак» на два очка отстает от «Краснодара» и «Зенита».

Источник: Metaratings
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Сегодня
Вчера
Неделя