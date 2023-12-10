Чернов осудил Бейла за слова в адрес «Спартака»: «Это некрасиво. К сопернику нужно относится уважительнее»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова футболиста «Крыльев Советов» Гленна Бейла.

«Последняя подготовка в году. «Спартак», мы идем за тобой!» — написал ранее Бейл в своем Telegram-канале.

«К сопернику нужно относится с большим уважением. Мне не понравились ни его пост, ни слова. Видел и слова губернатора Азарова, разговаривали с Зиньковским и другими ребятами о них. Это максимально некрасиво. Больше такие слова говорить не надо! Мы вернули должок за поражение в Самаре? Хотелось забить больше, у нас были для этого моменты. Один Соболев мог забить пять мячей. Хорошо, что сыграли на ноль. Уходим в отпуск с хорошим настроением», — сказал Чернов «СЭ».

9 декабря в матче 18-го тура «Спартак» дома победил «Крылья Советов» (3:0) и занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.