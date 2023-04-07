Чернов отказался рассказывать о своем будущем

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Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился мнением о своем будущем.
«Мое будущее? Я ничего не знаю. Все вопросы к моему агенту. Возвращение в «Краснодар»? Ребят, давайте без комментариев. Я же все сказал уже», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».
Арендное соглашение 30-летнего Чернова с «Ростовом» рассчитано до конца текущего сезона, после чего он должен будет вернуться в «Краснодар».
В нынешнем сезоне Евгений Чернов провел 25 матчей в составе «Ростова» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
«Ростов» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.