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Сегодня, 15:10

Чернов отметил сплоченность «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов заявил, что матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» показал, что московская команда является сплоченной командой.

«В целом я доволен своим игровым временем. Тренер принимает решения, наша задача их выполнять. У нас очень сплоченная команда, и матч против «Крыльев Советов» это показал. У нас была короткая скамейка из-за того, что несколько ребят заболели, но мы сумели сплотиться, сыграть за себя и за них», — приводит слова Чернова ТАСС.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/19500487
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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