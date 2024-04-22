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Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о капитане красно-белых Георгии Джикии.
— В матче с «Зенитом» на поле появился Георгий Джикия. Как вам с ним играется?
— Отлично играется. Георгий первый меня поддержал, когда я пришел, хорошо встретил и помог быстро найти общий язык с коллективом. Поэтому Георгий — основополагающий игрок, и перед матчем с «Ростовом» он произнес мотивационную речь в раздевалке. Я думаю, этим тоже очень сильно повлиял на результат.
В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0) 30-летний Джикия вышел на поле на 64-й минуте, заменив Томаша Тавареша.
В текущем сезоне футболист принял участие в 11 встречах московского клуба, не отличившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 31 мая 2024 года.