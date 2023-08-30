Чернов: «Бабич играет надежно, сейчас «Спартаку» это как раз и нужно»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, какого было играть в паре с новичком команды Срджаном Бабичем в матче FONBET Кубка России против «Динамо» (4:1).

«Мне было комфортно. Это обычный защитник, и у нас не было никаких проблем, когда мы вместе играли. Понимали друг друга, подсказывали. Понятно, что если так постоянно играть, то понимание будет все лучше и лучше», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чернова.

Также он высказался о сильных качествах Бабича.

«Он почти двухметрового роста и хорошо играет головой. Неплохой защитник, спокойный. Это видно. Играет надежно. Сейчас нам это как раз и нужно», — добавил футболист.

27-летний Бабич стал игроком «Спартака» в августе этого года. Ранее футболист играл за «Альмерию».

Красно-белые занимают 1-ю строчку в группе D FONBET Кубка России. Команда набрала 9 очков за 3 игры. В чемпионате России «Спартак» с 10 очками идет на 7-м месте.