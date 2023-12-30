Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:37

Чернов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим 2024 годом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Никита Чернов поздравил болельщиков красно-белых с наступающим 2024 годом.

«Я бы хотел поздравить болельщиков «Спартака» и всех неравнодушных к нашей команде с наступающим праздником. Желаю всем здоровья и добра, пусть у вас всегда горят глаза. Надеюсь, что в предстоящем году мы сможем порадовать вас результатами. Знаем, что вы болеете и переживаете за нас, за это большое вам спасибо. Еще раз всех с наступающим Новым годом, всех обнимаю!» — приводит слова Чернова Metaratings.ru.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/chernov-bolelshikam-spartaka-nadeyus-chto-v-2024-m-poraduem-vas-rezultatami-320218/
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью в Самарканде
В 2024 году пройдут летняя Олимпиада и футбольный Евро
Появились кадры смертельного ДТП с участием главы минздрава Башкирии
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Алаев назвал зимние туры РПЛ главным разочарованием 2023 года

«Динамо» опубликовало новогодний ролик