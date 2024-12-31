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Защитник «Спартака» Чернов: «Поддерживайте, болейте, верьте в нас»

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Защитник «Спартака» Никита Чернов поздравил болельщиков красно-белых с наступающим 2025 годом.

«Всех болельщиков «Спартака» хотел бы поздравить с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья, побольше улыбок и веры в лучшее — веры, что все будет хорошо. Почаще приходите на стадион, поддерживайте нас, для нас это очень важно. Надеюсь, что в новом году вы найдете еще больше друзей, которые будут переживать за нашу команду. Мы вас с радостью ждем. Поддерживайте, болейте, верьте в нас. Я верю, что в новом году вся наша общая вера и надежда превратится в одно что-то большое и общее. Еще раз всех с наступающим, всех обнимаю. Ваш Никита Чернов», — сказал Чернов Metaratings.ru.

Источник: Metaratings.ru
Никита Чернов
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