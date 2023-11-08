Чернов предположил, что Черчесову было удобнее в шарфе «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал эпизод с переодеванием шарфов Станиславом Черчесовым на матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1).

«я, когда играл, даже не смотрел на трибуны и не знал, где он сидит. Не знаю, что сказать. Не могу сказать, что он хочет. Может быть, шарф «Спартака» теплее был. Теплее ему в нем было, поприятнее. Не знаю. Не мое дело решать, в чем он будет сидеть», — приводит слова Чернова «Известия».

Черчесов в первом тайме сидел на трибуне в шарфе «Локомотива», а после перерыва надел шарф «Спартака». Известный по выступлениям за «Спартак» вратарь в начале карьеры провел сезон в «Локомотиве».

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 21 очком. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается строчкой ниже, уступая красно-белым по дополнительным показателям.