Чернов — о победе над «Динамо»: «Вышли на матч с запредельным настроем»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

— Не могу сказать, что мы были удивлены этому, — приводит слова Чернова «Евро-Футбол.Ру». — Мы ведь готовились к этой игре. Кроме того, вышли на матч с запредельным настроем, поскольку очень нужны очки. Эта победа добавит нам спокойствия. Мы вышли очень заряженные и начали забивать. Весь секрет в нашей работе. Мы очень хорошо подготовились на сборах, и поэтому сейчас все получается.

— Ваша команда обыграла двух претендентов на медали. Это большой успех.

— У нас чемпионат делится на две части, и после зимних сборов мы в отличных кондициях. Может быть, некоторые клубы недоработали на сборах, не знаю.

— Готовы замахнуться на победу над главным фаворитом чемпионата — «Зенитом», с которым встретитесь в последнем туре?

— Посмотрим. Возможно, в этой игре что-то будет решаться. Это было бы очень интересно.

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.