Чернов: «Спартаку» нужно выиграть оставшиеся матчи и смотреть, что будет после 30-го тура»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что нужно сделать, чтобы красно-белым вернуться в тройку и выиграть гонку за второе место. Команда опустилась на четвертое место после поражения от «Зенита» (2:3).

«Выиграть оставшиеся матчи. Для этого надо реализовывать свои моменты. Играть в свой футбол, плотно, компактно. А дальше уже появятся моменты, которых у нас в каждом матче в избытке. Где-то не забываем, потом нам забивают, и от этого становится вдвойне тяжелее. Думаю, оба наших конкурента хорошие. У «Ростова» свой стиль, у ЦСКА — свой. Нам надо смотреть только на себя. Выиграть оставшиеся матчи и смотреть, что будет после 30-го тура», — цитируют «Известия» Чернова.

«Спартак» идет на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 26 туров.