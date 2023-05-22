Чернов рассказал, какой результат в этом сезоне будет лучшим для «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

— Дерби можно назвать самым ярким матчем «Спартака» в этом сезоне?

— Думаю, что нет. У нас было много хороших матчей, это просто один из них. Характер проявили в который раз, победили, уступая изначально в счете.

— Все еще остается интрига, займет ли «Спартак» второе место. Если все-таки возьмете серебро, можно ли назвать сезон успешным?

— Думаю, что да. У нас в целом молодая команда, только собрались, некоторые ребята только подъехали. В любом случае все изначально хотели занять первое место, но «Зенит», к сожалению, много очков не потерял. Второе место будет лучшим исходом.

После 28 туров «Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко.

Полностью интервью Никиты Чернова читайте на сайте «СЭ».