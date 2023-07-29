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Сегодня, 17:40

Чернов рассказал, какой совет дал Медине после перехода в «Спартак»

Руслан Минаев
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о диалоге с Хесусом Мединой после подписания контракта с красно-белыми.

27-летний россиянин сравнил трансфер парагвайца со своим переходом из «Крыльев Советов» в феврале 2022 года. По словам Чернова, тогда он выслушал много злых комментариев.

«Медина сказал, что у него тоже телефон разрывается. Говорю: «Ничего, привыкай. В таких командах за тобой всегда будут пристально следить. Надо, стиснув зубы, работать дальше и доказывать, на что ты способен», — цитирует Чернова Sport24.

25-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля за 6 миллионов евро. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал об адаптации в команде Медины и другого новичка Тео Бонгонда.

Источник: Sport24
Никита Чернов
Хесус Медина
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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