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31 марта, 16:35

Чернов: «Спартак» всегда только за одно место бьется. Разве нет?! Разумеется, за первое»

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Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о целях красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

На данный момент московская команда занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

«Какое место по итогам сезона удовлетворит «Спартак»? «Спартак» всегда только за одно место бьется. Разве нет?! Разумеется, за первое место», — цитирует Чернова Sport24.

В сезоне-2023/24 Чернов принял участие в 16 встречах во всех турнирах, отличившись 1 результативной передачей.

Источник: Sport24
Никита Чернов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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