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Сегодня, 14:14

Чернов рассказал о желании написать книгу

Виктория Кравченко
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что его посещают мысли о написании книги.

«Была ли у меня мысль написать книгу после карьеры? Возможно, ведь такие мысли посещают. Если соберу все свои футбольные моменты воедино, может быть, получится что-то хорошее. Думаю, такую книгу можно было бы посвятить футбольной жизни, становлению футболистом, пути, который я прошел, и моментам, какие были», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

Чернов ранее играл в составе «Томи», «Газовика», «Химок» Дзержинск, «Енисея», «Зенита», «Тосно» и «Краснодара».

Контракт левого защитника с «Ростовом» рассчитан до 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Евгений Чернов
ФК Ростов
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