Чернов считает, что футбол в РПЛ стал более атакующим

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался об атакующем футболе в РПЛ.

«Самый опасный нападающий РПЛ? Не знаю, тяжело сказать. Сейчас футбол в РПЛ стал более атакующим, многие команды играют агрессивно, чаще убегают за спину. Это здорово. Не хочу выделять никого конкретного, лучше не переходить на личности», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

«Ростов» с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после окончания первого круга. В 15-м туре команда Валерия Карпина на выезде уступила «Спартаку» (1:2).