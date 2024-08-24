Чернов считает, что «Спартак» был ближе к победе в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мыслями о матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей (0:0).

— Можно сказать, что «Спартак» был ближе к победе?

— Не знаю, если судить по последним 30 минутам, то да. У них была красная. В целом играли с большим преимуществом. Хотелось забить в концовке, к сожалению, не получилось.

— Это была лучшая игра «Спартака» в Питере при тебе?

— Много хороших было. Может, где-то лучше играли, просто пропускали обидно. Одна из хороших игр.

— Почему было очень много желтых карточек?

— Ну да. Судья сразу посадил на желтую. Замена Криса Мартинса, думаю, тоже была с этим связана. Возможно, тренер побоялся, что тот получит вторую карточку. Предпосылки были сразу. Поэтому, думаю, уберег Криса от второй желтой.

— Что скажешь о моменте с падением Хлусевича в концовке матча?

— Если честно, мне кажется, там ничего не было. Сейчас будут говорить, что нога в воздухе... Непонятно. Хлус сам не понимает, был там удар или нет.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН», красно-белые на своем поле примут «Акрон». Оба матча пройдут 31 августа.