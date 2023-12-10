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Сегодня, 14:24

Чернов считает, что «Спартаку» по силам догнать лидеров РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что московскому клубу по силам догнать лидеров РПЛ в весенней части чемпионата.

«Нельзя сказать, что мы довольны своим местом в турнирной таблице. С другой стороны, все могло быть гораздо хуже. Весной нужно начать с начала и показать свой максимум. Я думаю, нам вполне по силам догнать лидеров в РПЛ и бороться за чемпионство», — приводит слова Чернова ТАСС.

«Спартак» занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/19500227
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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