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Сегодня, 16:18

Чернов считает, что «Спартаку» реально догнать «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итоги выступления команды в первом круге чемпионата России.

— Какую оценку дадите выступлению «Спартака» в первом круге?

— Хотелось бы выступить получше. Мы некоторые команды отпустили в плане очков, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чернова.

— Но у вас всего одно очко до третьего места.

— А до первого и второго сколько? Мы хотим бороться не за третье место.

— Считаете, что реально догнать «Зенит» и «Краснодар»?

— Конечно. Если будем играть так, как с «Ростовом».

12 ноября «Спартак» обыграл «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ (2:1). Московская команда завершила первый круг чемпионата на шестом месте, набрав 24 очка. 25 числа красно-белые на выезде сыграют против «Балтики». Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005447572_chernov_esli_budem_igrat_tak_kak_s_rostovom_to_realno_dognat_zenit_i_krasnodar
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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