Чернов считает, что «Спартаку» реально догнать «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ

Сегодня, 16:18
Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итоги выступления команды в первом круге чемпионата России.
— Какую оценку дадите выступлению «Спартака» в первом круге?
— Хотелось бы выступить получше. Мы некоторые команды отпустили в плане очков, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чернова.
— Но у вас всего одно очко до третьего места.
— А до первого и второго сколько? Мы хотим бороться не за третье место.
— Считаете, что реально догнать «Зенит» и «Краснодар»?
— Конечно. Если будем играть так, как с «Ростовом».
12 ноября «Спартак» обыграл «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ (2:1). Московская команда завершила первый круг чемпионата на шестом месте, набрав 24 очка. 25 числа красно-белые на выезде сыграют против «Балтики». Начало матча — в 19.45 по московскому времени.