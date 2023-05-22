Чернов считает ЦСКА самым принципиальным соперником для «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кто является самым принципиальным соперником для красно-белых.

— Промес в недавнем интервью сказал, что для него матчи с «Зенитом» непринципиальные. А для вас кто самый принципиальный соперник?

— С кем бы вы ни говорили из «Спартака», все скажут, что игры с ЦСКА самые напряженные и эмоциональные. Понятно, что хочется уже прервать гегемонию «Зенита», но, если бы мы в глупых ситуациях не теряли очки, были бы уже где-то рядышком. Шишки набьем, а в следующем сезоне хотелось бы уже составить им конкуренцию, — сказал Чернов.

После матча со «Спартаком» (1:2) ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России (54 очка). «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка. В следующем туре красно-белые встретятся с «Пари НН» (28 мая).

Полностью интервью Никиты Чернова читайте на сайте «СЭ».