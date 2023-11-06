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Сегодня, 11:51

Чернов считает Дзюбу и Соболева лучшими нападающими России

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, кого считает лучшими российскими нападающими.

— Против кого сложнее играть — Соболева или Дзюбы?

— Не знаю... Соболь мне не забивал, когда против него играл. А Тема первый раз, получается, забил. Оба — хорошие футболисты, выделять кого-то мне бы не хотелось. И Артем, и Саша хорошо играют на своих позициях. Дзюба много не бегает, но располагается там, где надо, — приводит «РБ Спорт» слова Чернова.

— Дзюба входит в тройку лучших нападающих России?

— Да, конечно. Он побил все возможные бомбардирские рекорды. Против Артема сложнее всего играть.

— А Соболев?

— Тоже входит в тройку лучших. И еще Кордоба.

В текущем сезоне РПЛ Александр Соболев в 11 матчах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Артем Дзюба в 12 играх отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. На счету Кордобы 7 голов и 3 ассиста в 14 встречах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-chernov-dzyuba-i-sobolev-luchshie-napadayushhie-rossii/
Александр Соболев
Артем Дзюба
Джон Кордоба
Никита Чернов
Футбол
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