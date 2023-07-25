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Сегодня, 11:30

Чернов сравнил трансфер Медины из ЦСКА со своим переходом в «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

«Думаю, Медина даже не знал, что я играл в ЦСКА. Я поприветствовал его при встрече. Сказал, что я тоже был в такой ситуации. Может, она не совсем похожа, ведь я перешел не напрямую. Все равно я поддержал его, сказал: «Не обращай внимание. Показывай ту игру, которая была в ЦСКА». Уверен, что он сделает нашу команду еще сильнее», — сказал Чернов «СЭ» после матча с «Оренбургом» (3:2).

25-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля за 6 миллионов евро. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Никита Чернов
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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