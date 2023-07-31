Чернов: «Все в плюсе от трансфера Медины в «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

«На самом деле, это необычно. Немножко все были в шоке, но таковы реалии. Я думаю, Медина отыграл хороший отрезок времени в составе армейцев, провел там продуктивные полтора года. Я общался со знакомыми ребятами из ЦСКА, они только лестно о нем отзываются. Он забил 12 мячей, отдал немало голевых передач, помог выиграть Кубок России. Я думаю, армейцы должны быть благодарны ему. Тем более продали они его хорошо — оказались в плюсе по продажам. Поэтому мы все в плюсе от этого трансфера. И все должны быть довольны», — приводит слова Чернова «Известия».

25-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля за 6 миллионов евро. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.