Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:52

Чернов: «Все в плюсе от трансфера Медины в «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

«На самом деле, это необычно. Немножко все были в шоке, но таковы реалии. Я думаю, Медина отыграл хороший отрезок времени в составе армейцев, провел там продуктивные полтора года. Я общался со знакомыми ребятами из ЦСКА, они только лестно о нем отзываются. Он забил 12 мячей, отдал немало голевых передач, помог выиграть Кубок России. Я думаю, армейцы должны быть благодарны ему. Тем более продали они его хорошо — оказались в плюсе по продажам. Поэтому мы все в плюсе от этого трансфера. И все должны быть довольны», — приводит слова Чернова «Известия».

25-летний Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля за 6 миллионов евро. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Источник: https://iz.ru/1551874/aleksei-fomin/tcska-ostalsia-v-pliuse-ot-prodazhi-mediny-vse-dolzhny-byt-dovolny
Никита Чернов
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Врач из команды Тутберидзе судится с Зеппельтом. Как это поможет Валиевой?
«Можно уже не имитировать улыбки». Порвет ли Россия с МОК окончательно?
Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну из-за отмены выборов
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов: «Во встрече с «Балтикой» многое зависит от того, как «Спартак» будет играть в обороне»