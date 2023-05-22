Чернов: «Странно даже, «Химки» не можем обыграть, с «Торпедо» мучаемся, а ЦСКА побеждаем»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу в московском дерби с ЦСКА (2:1).

«После финального свистка почувствовал радость, что спустя столько времени наконец нам удалось выиграть нормально. Как-то странно даже: «Химки» обыграть не можем, с «Торпедо» мучаемся, а ЦСКА побеждаем. Все радостные, все довольные. На этом фоне, думаю, сыграем оставшиеся игры», — сказал Чернов «СЭ».

После матча со «Спартаком» (1:2) ЦСКА сохранил 2-е место в турнирной таблице чемпионата России (54 очка). «Спартак» поднялся на 3-ю строчку, набрав 53 очка. В следующем туре красно-белые встретятся с «Пари НН» (28 мая).

Полностью интервью Никиты Чернова читайте на сайте «СЭ».