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Сегодня, 09:52

Чернов высказался о предстоящем дерби «Спартак» — ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о предстоящем дерби с ЦСКА, отметив, что красно-белые одинаково относятся ко всем соперникам.

«Какой настрой на ЦСКА? Боевой, как и всегда на дерби. Я думаю, это будет совсем другая игра, мы выйдем с совсем другим настроем. Надеюсь, результат матча будет в нашу пользу. Какое противостояние для нас наиболее принципиальное? С каждым клубом в равной мере принципиальное — и с «Крыльями», и с «Динамо», и с ЦСКА, и с Нижним. Мы не делим матчи на важные и не важные», — приводит слова Чернова Legalbet.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. ЦСКА — восьмой (16 очков).

«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/chernov-o-predstoyashej-igre-s-tcska-nastroj-boevoj-kak/
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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