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Сегодня, 05:18

Чернов: «Надеюсь, Абена после сборов будет в лучшей форме»

Даниил Аршавский
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Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил игру суринамского футболиста московского клуба Миенти Абены.

«Игра Абены? Все в команде стараются, тренируются. У кого-то бывают лучшие периоды, у кого-то нет. Такое случается. У Абены были моменты, когда он играл хорошо, но потом у него что-то не получалось. Ничего страшного в этом нет. Надеюсь, после сборов Миенти и все остальные будут в лучшей форме, чтобы помогать команде», — цитирует Чернова Legalbet.

За 11 матчей в текущем сезоне РПЛ 29-летний суринамец не отметился результативными действиями.

Источник: Legalbet.ru
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Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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