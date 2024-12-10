Чернов: «Надеюсь, Абена после сборов будет в лучшей форме»

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил игру суринамского футболиста московского клуба Миенти Абены.

«Игра Абены? Все в команде стараются, тренируются. У кого-то бывают лучшие периоды, у кого-то нет. Такое случается. У Абены были моменты, когда он играл хорошо, но потом у него что-то не получалось. Ничего страшного в этом нет. Надеюсь, после сборов Миенти и все остальные будут в лучшей форме, чтобы помогать команде», — цитирует Чернова Legalbet.

За 11 матчей в текущем сезоне РПЛ 29-летний суринамец не отметился результативными действиями.