Чернов — об ошибке Песьякова в матче со «Спартаком»: «Сергей — классный вратарь, ничего страшного не произошло»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал ошибку голкипера желто-синих Сергея Песьякова в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (5:1).

На 54-й минуте красно-белые забили гол после ошибки Песьякова. В итоге главный тренер ростовчан Валерий Карпин выпустил на замену Никиту Медведева.

«Неудачное действие Сергея Песьякова? У всех футболистов бывают неудачные действия. Сергей очень часто и много выручал — весной и осенью. Сергей — классный вратарь, поэтому ничего страшного не произошло. Все мы ошибаемся, не стоит конкретизировать индивидуальные ошибки», — приводит «РБ Спорт» слова Чернова.

«Ростов» с 34 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» набрал 38 очков и расположился на четвертой строчке.