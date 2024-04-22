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Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал ошибку голкипера желто-синих Сергея Песьякова в матче 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (5:1).
На 54-й минуте красно-белые забили гол после ошибки Песьякова. В итоге главный тренер ростовчан Валерий Карпин выпустил на замену Никиту Медведева.
«Неудачное действие Сергея Песьякова? У всех футболистов бывают неудачные действия. Сергей очень часто и много выручал — весной и осенью. Сергей — классный вратарь, поэтому ничего страшного не произошло. Все мы ошибаемся, не стоит конкретизировать индивидуальные ошибки», — приводит «РБ Спорт» слова Чернова.
«Ростов» с 34 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» набрал 38 очков и расположился на четвертой строчке.