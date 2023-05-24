Чернов заявил, что никогда не замечал за Лариным ничего плохого

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал новость о том, что бывший директор спортивной школы «Чертаново» Николай Ларин вышел на свободу.

«Я, безусловно, рад. Все, кто хоть немного разбирается в футболе, все понимали. Относительно его невиновности все было ясно изначально. Ничего плохого за Лариным никто никогда не замечал. Он очень хороший человек», — приводит слова Чернова Sport24.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Сегодня, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.